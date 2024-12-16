Kayseri'de fabrikada feci iş kazası: Tamir için girdiği plastik kırım kazanında can verdi

Olay, Mimarsinan OSB 17. Cadde üzerinde bulunan fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, Abdurrahman K. tamir için plastik kırım kazanına girdiği sırada, makine bir anda çalışmaya başladı ve talihsiz işçi kazanın içinden çıkamadı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede, Abdurrahman K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Abdurrahman K.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Bu trajik olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İş güvenliği ihmallerinin araştırıldığı soruşturma kapsamında fabrikadaki yetkililerin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.