Tüp patlaması sonucu yıkılan ev yeniden yapıldı

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Develi Belediyesi'nin destekleriyle tüp patlaması sonucu yıkılan ev yeniden yapıldı.

Tüp patlaması sonucu yıkılan ev yeniden yapıldı

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Develi Belediyesi’nin destekleriyle, 2022 yılında Epçe Mahallesinde tüp patlaması sonucu yıkılan ev yeniden yapıldı. Yardım kuruluşu Erciyes Fener’in desteğiyle, eşyalar tamamlandı ve ev sahibi Fatih Çakmak’a teslim edildi.

Eşyaların taşınmasına yardımcı olan Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, “Devletimiz el ele vererek Fatih Çakmak kardeşimizin evini yeniden yaptı. Erciyes Feneri’nin de eşyalarını tamamladığı yeni evin Fatih kardeşime ve ailesine hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim herkesin hanesini tüm kaza ve belalardan muhafaza buyursun” dedi.

Evi yeniden yapılan Fatih Çakmak, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül’e ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Haber Merkezi

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