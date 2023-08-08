Kayseri'de faciaya ramak kaldı: İşçi servisi yangını söndürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde işçi taşıyan servisin motor kısmı seyir halindeyken alev aldı. İşçiler kendilerini dışarı atarken, çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

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  • 08.08.2023 20:51
  • Güncelleme: 08.08.2023 20:58
Kayseri'de faciaya ramak kaldı: İşçi servisi yangını söndürüldü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde işçi taşıyan servisin motor kısmı seyir halindeyken alev aldı. İşçiler kendilerini dışarı atarken, çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kocasinan Bulvarı’nda işçi taşıyan Z.C. idaresinde 38 P 2281 plakalı servisin motor kısmı seyir halindeyken alev aldı. Şoför servisi yol kenarına çekerken, işçiler de araçtan çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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