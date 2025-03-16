Kayseri'de Fırtına Alarmı: Meteoroloji Kuvvetli Rüzgara Karşı Uyardı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri genelinde yarın (Pazartesi) etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
Güney ve güneybatı yönlerden saatte 50-80 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgarın, günlük yaşamda çeşitli olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi.
Dikkat ve Tedbir Çağrısı
Yapılan açıklamada, "Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır," ifadelerine yer verildi. Vatandaşların özellikle açık alanlarda ve yüksek yerlerde rüzgarın etkisine karşı hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.