Beyazşehir'deTrafik Kazası: Akülü Araçtaki Engelli Vatandaş Ağır Yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi İldem Beyazşehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana gelen kaza, engelli bir vatandaşın ağır yaralanmasına yol açtı.
34 GFT 214 plakalı otomobilin sürücüsü M.D. (52), akülü aracıyla karşıdan karşıya geçmeye çalışan engelli vatandaşa çarptı.
Sağlık ve Polis Ekipleri Harekete Geçti
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri ise kaza yerinde detaylı incelemelerde bulundu. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kazaya karışan araçlar bölgeden çekildi.S
Soruşturma Devam Ediyor
Engelli vatandaşın kimliği henüz belirlenemezken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Bu üzücü olay, bölgede dikkatlerin trafik güvenliğine yeniden çevrilmesine neden oldu.