Kayseri'de 'Gayyubet' hücre evlerine operasyon: 3 Bylock'cu yakalandı
Kayseri'de terörle mücadele ekiplerinin yürütmüş olduğu çalışma neticesinde 'Gayyubet' adı altında faaliyet yürüten hücre evlerine gerçekleştirilen operasyonda S.A. (47), L.K. (53) ve S.B. (46) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde örgüt üyelerinin saklanmasını sağlayan, "Gaybubet" adı altında faaliyet yürüten hücre evlerine gerçekleştirilen operasyonda; Haklarında, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan" 7 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgüt içerisinde emniyet personellerinden sorumlu mahrem hizmetler yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ihraç öğretmen S.A. (47), “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan" 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgüt içerisinde Kayseri MEB personellerinden sorumlu yardımcısı olarak faaliyet yürüten, bylock kullanıcısı ihraç öğretmen L.K. (53) ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan" arama kararı bulunan, örgüt içerisinde emniyet personellerinden sorumlu mahrem hizmetler yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, bylock kullanıcısı S.B. (46) ile birlikte toplam 3 şahıs yakalandı.
Yakalanan S.A. ve L.K. cezaevine teslim edilirken, S.B. hakkında ise gerekli adli işlemler başlatıldı.