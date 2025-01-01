Kayseri'de gençlerden anlamlı protesto: 'Müslüman Noel Kutlamaz'

İsrail'in Katliamlarına Dikkat Çektiler

Gençler, sadece yılbaşı ve Noel'i protesto etmekle kalmayıp, aynı zamanda İsrail'in Filistin ve Gazze'deki katliamlarına da dikkat çektiler. Üzerlerinde 'İsrail'i Boykot Et, Katliama Ortak Olma' yazılı tişörtler giyen gençler, bu mesajlarıyla da büyük beğeni topladı.

Takdir Toplayan Davranış

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen bu anlamlı protesto, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Gençlerin, inançlarına ve değerlerine sahip çıkarak gerçekleştirdikleri bu eylem, toplumda olumlu bir yankı uyandırdı.