Kayseri'de gençlerden anlamlı protesto: 'Müslüman Noel Kutlamaz'
Kayseri'de yılbaşı öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda bir grup genç, üzerlerine giydikleri 'Müslüman Noel Kutlamaz' yazılı beyaz tişörtlerle dikkat çekti. Gençler, yılbaşı ve Noel'i protesto etmek amacıyla Kuran-ı Kerim meali dağıtarak takdir topladı.
İsrail'in Katliamlarına Dikkat Çektiler
Gençler, sadece yılbaşı ve Noel'i protesto etmekle kalmayıp, aynı zamanda İsrail'in Filistin ve Gazze'deki katliamlarına da dikkat çektiler. Üzerlerinde 'İsrail'i Boykot Et, Katliama Ortak Olma' yazılı tişörtler giyen gençler, bu mesajlarıyla da büyük beğeni topladı.
Takdir Toplayan Davranış
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen bu anlamlı protesto, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Gençlerin, inançlarına ve değerlerine sahip çıkarak gerçekleştirdikleri bu eylem, toplumda olumlu bir yankı uyandırdı.