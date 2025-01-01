Kayseri 2025'e 'merhaba' dedi

Kayseri'de yeni yıl vatandaşlar tarafından kentin çeşitli noktalarında kutlandı.

Kayseri 2025'e 'merhaba' dedi

Cumhuriyet Meydanında yeni yılı bekleyen vatandaşlar, saatlerin 00:00’ı göstermesiyle 2025’e merhaba dedi. Kentin çeşitli noktalarında havai fişekler patlatıldı. Polis ekipleri ise kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çeşitli noktalarda denetimler yaptı. Bazı vatandaşlar ise yeni yılı araçlarında korna çalarak, fotoğraf çekerek ve dans ederek kutladı.

Yeni yıla Cumhuriyet Meydanı’nda ailesiyle giren Mahmut Akbaş, “2025’ten umutluyum ülkemiz için iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

Yeni yıldan beklentilerini söyleyen Kadir Kocakaya ise “2024’te zor süreçler atlattık ama yeni yılda iyi geçeceğini düşünüyorum. Yeni yılda sağlıklı mutlu huzurlu bir yıl geçirirsek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

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