Kayseri'de taciz gerginliği

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine toplanan kalabalığı dağıtma çalışmaları devam ediyor. Polis kalabalığı dağılması konusunda uyarırken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da bölgeye geldi.

Kayseri'de taciz gerginliği
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine toplanan kalabalığı dağıtma çalışmaları devam ediyor. Polis kalabalığı dağılması konusunda uyarırken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da bölgeye geldi.

İddiaya göre, Danişmentgazi Mahallesi’nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Özel Harekat polisleri tarafından alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirdi, iş yerlerini de ateşe verdi. TOMA araçları ile müdahale edilen olayda itfaiye ekipleri de çıkarılan yangınlara müdahale etti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da bölgeye gelerek halkla sakinleşmeleri konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Kayseri'de taciz gerginliği
Kayseri'de taciz gerginliği
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Yahyalı'da 50 dönümlük ormanlık arazi küle döndü
Yahyalı’da 50 dönümlük ormanlık arazi küle döndü
Milletvekili Ersoy'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 'Herkese iftira atmayı meslek edinen sponsorlu bir genel başkan'
Milletvekili Ersoy'dan CHP Genel Başkanı Özel'e "Herkese iftira atmayı meslek edinen sponsorlu bir genel başkan"
Alkollü gençler düğünü kana buladı
Alkollü gençler düğünü kana buladı
KUDER Uluslararası Öğrenci Derneği'nde mezuniyet sevinci
KUDER Uluslararası Öğrenci Derneği'nde mezuniyet sevinci
Esnaflara müjde! 4. Etap TOKİ kuraları çekilecek
Esnaflara müjde! 4. Etap TOKİ kuraları çekilecek
Talas'ta Uluslararası Öğrenci Kongresi
Talas'ta Uluslararası Öğrenci Kongresi