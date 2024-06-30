AK Parti  Yerel yönetimler İstişare ve Değerlendirme toplantısının ilk oturumu gerçekleşti 

AK Parti Ankara Kızılcahamam'da 3 gün süreyle yapılması planlanan Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme toplantısı ilk oturumu gerçekleşti. Toplantının ilk gününde güvenlik önlemleri, ekonomi, kültür, turizm, ulaşım gibi konular ele alınırken, 2. Ve 3.günde yerel seçim sonuçları ele alınacak.

3 gün sürecek toplantı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Develi Belediye Başkanı Adem Sengül, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan katılım sağlayacak.

3 gün sürecek toplantının ilk gününde AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş toplantıya katılanlarla tecrübe ve birikimlerini paylaştı. Ayrıca toplantı kapsamında güvenlik önlemleri konusuda ele alındı.

Toplantının 2'inci günü (1 Temmuz Pazartesi ) Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin sunumunun ardından, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sunumları ile son bulacak.

3'üncü gün (2 Temmuz Salı) ise Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un görev alanlarıyla ilgili sunum yapılacağı öğrenildi.