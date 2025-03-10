Kayseri'de Gönüllü Kuruluşlardan Köpek Saldırılarına Karşı Tehdit ve Önlem Çağrısı

Ahmet Taş, Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Başkanı olarak yaptığı açıklamada, şehir merkezlerinde sürüler halinde dolaşan başıboş köpeklerin, özellikle yaşlılar, kadınlar ve çocuklar üzerinde ciddi yaralanmalara, sakatlıklara ve maalesef ölümlere yol açtığını ifade etti. Taş, bu durumu eleştirdiği açıklamasında, hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkardığı yasaların ve belediyelere yönelik sorumlulukların çoğu tarafından göz ardı edildiğini vurguladı.

Açıklamada, başıboş köpeklerin ıslahı, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi gibi önlemler hakkında gereken adımların atılmaması durumunda, ilgili bakanlıkların gerekli yaptırımları uygulaması için çağrıda bulunuldu. Gönüllü kuruluşlar, hayatını kaybedenler için rahmet ve yaralılara acil şifa dileklerini ileterek, bu konuda acil çözüm beklediklerini belirtti.

Kayseri'deki gönüllü kuruluşlar, toplumun huzuru ve güvenliği için bu sorunla ilgili sessiz kalmamak gerektiğini ifade ediyor.