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  • Kayseri'de gözaltı protestosunda tutuklanan CHP'li 4 genç tahliye edildi

Kayseri'de gözaltı protestosunda tutuklanan CHP'li 4 genç tahliye edildi

Kayseri'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan dolayı gözaltına alınmasını protesto eden gösteriler sırasında tutuklanan 4 kişi, tahliye edildi.

Kayseri'de gözaltı protestosunda tutuklanan CHP'li 4 genç tahliye edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kayseri’de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluktan dolayı gözaltına alınmasını protesto eden gösteriler sırasında tutuklanan 4 kişi hakkında açıklama yapıldı. 22 Mart 2025 tarihinde düzenlenen protesto gösterileri sonrasında tutuklanan 4 gencin, 11 Nisan 2025 tarihi itibarıyla tahliye edildiği belirtildi. Açıklamada ise, “Kayseri'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden gösteriler sırasında, 22 Mart 2025 tarihinde tutuklanan 4 gencimiz bugün (11.04.2025) tahliye edildi. Tutuklu hiçbir gencimiz kalmadı. Gençlerimizin örgütlü direnişi, umutlarına dair kararlılıkları artarak devam edecek” denildi.

Haber Merkezi

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