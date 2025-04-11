Şampiyon Sporculardan Gazze'ye Anlamlı Destek
Kayseri'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Geleneksel İmam Hatip Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen yüzme yarışlarında dereceye giren sporcular, Filistin bayrağı açarak Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.
Yarışlar, bir Filistin şehidi olan Şehit Furkan Doğan’ın adıyla hizmet veren İlim Yayma Cemiyeti Spor Kompleksi’nde yapıldı. Kompleks bünyesindeki yarı olimpik yüzme havuzu, bu yıl da imam hatipli sporcuları ağırladı.
Genç Erkekler kategorisinde düzenlenen yüzme yarışlarında, Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Kerem Kutay altın, Somuncu Baba Proje Spor Okulu’ndan Mustafa Bayrak gümüş, Kayseri İlahiyat Vakfı AİHL’den Ahmet Eşref ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Hikmet Spor Kulübü Spor Koordinatörü Kuddusi Kılıç tarafından takdim edildi.