Şampiyon Sporculardan Gazze'ye Anlamlı Destek

Kayseri'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Geleneksel İmam Hatip Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen yüzme yarışlarında dereceye giren sporcular, Filistin bayrağı açarak Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

Şampiyon Sporculardan Gazze'ye Anlamlı Destek

Yarışlar, bir Filistin şehidi olan Şehit Furkan Doğan’ın adıyla hizmet veren İlim Yayma Cemiyeti Spor Kompleksi’nde yapıldı. Kompleks bünyesindeki yarı olimpik yüzme havuzu, bu yıl da imam hatipli sporcuları ağırladı.

Genç Erkekler kategorisinde düzenlenen yüzme yarışlarında, Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Kerem Kutay altın, Somuncu Baba Proje Spor Okulu’ndan Mustafa Bayrak gümüş, Kayseri İlahiyat Vakfı AİHL’den Ahmet Eşref ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Hikmet Spor Kulübü Spor Koordinatörü Kuddusi Kılıç tarafından takdim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Şampiyon Sporculardan Gazze'ye Anlamlı Destek
Şampiyon Sporculardan Gazze’ye Anlamlı Destek
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı'ndan Kongre Öncesi Önemli Açıklama
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı'ndan Kongre Öncesi Önemli Açıklama
Saadet Partisi Kayseri Kongre afişleri toplatıldı
Saadet Partisi Kayseri Kongre afişleri toplatıldı
Kayserispor'a para, Gökhan ve Onurcan'a 1'er maç ceza
Kayserispor’a para, Gökhan ve Onurcan’a 1’er maç ceza
Kayseri'de film gibi uyuşturucu operasyonu: 3 Şahıs Yakalandı
Kayseri'de film gibi uyuşturucu operasyonu: 3 Şahıs Yakalandı
Hacılar'da Modern Yaşam Alanları İçin Yeni Proje Başladı
Hacılar’da Modern Yaşam Alanları İçin Yeni Proje Başladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!