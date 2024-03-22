Kayseri'de hafif ticari araç ile pikap çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kayseri'de hafif ticari araç ile pikap çarpıştı: 5 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, General Emir Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde 38 AHJ 922 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile 38 ZV 160 plakalı pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikap kaldırıma çıkarken çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunan 5 yaralı, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilirken, yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İncelemelerin ardından araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de hafif ticari araç ile pikap çarpıştı: 5 yaralı
Kayseri'de hafif ticari araç ile pikap çarpıştı: 5 yaralı
Kayseri'de hafif ticari araç ile pikap çarpıştı: 5 yaralı
Kayseri'de hafif ticari araç ile pikap çarpıştı: 5 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

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