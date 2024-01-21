Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi Seher Bulvarı’nda E.C. yönetimindeki 06 BKK 843 plakalı hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Lütfiye B.’ye (65) çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Lütfiye B.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaşlı kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, araç çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
İHA
Kayseri Gündem

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