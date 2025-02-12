Kayseri'de halı yıkama ücretleri zamlandı
Kayseri'de tekstil ürünleri halı, kilim, halıfleks, koltuk, perde, yorgan ve battaniye metrekare yıkama fiyatları güncellendi. Geçim endeksleri ve girdi fiyatları dikkate alınarak belirlenen fiyatlar kapsamında makine halısı metrekare yıkama fiyatı 72 lira, makine yün halısı metrekare yıkama fiyatı ise 83 lira oldu.
Kayseri Halıcılar Esnaf Odası tarafından güncellenen tekstil ürünleri ve halı yıkama fiyat tarifesi Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nce (KESOB) kabul edildi. Geçim endeksleri ve girdi fiyatları dikkate alınarak belirlenen fiyatlar kapsamında makine halısı metrekare yıkama fiyatı 72 lira, makine yün halısı metrekare yıkama fiyatı ise 83 lira oldu. Bu kapsamda Makine Halısı (m²) 58 liradan 72 liraya, Makine Yün halısı (m²) 67 liradan 83 liraya, İpek Akrilik halı (m²) 84 liradan 105 liraya, Halifleks (m²) 67 liradan 83 liraya yükseldi.
HALI YIKAMA FİYATLARI
Kayseri Halıcılar Esnaf Odası tarafından açıklanan fiyat listesine göre;
Makine Halısı (m²) 72 lira
Makine Yün halısı (m²) 83 lira
İpek Akrilik halı (m²) 105 lira
Halifleks (m²) 83 lira
Deri halı (m²) 105 lira
El dokuma kilim (m²) 93 lira
Isparta halısı (m²) 105 lira
Yahyalı halısı (m²) 105 lira
Bünyan halısı (m²) 157 lira
Tek kişilik yün yorgan (kg) 420 lira
Çift kişilik yün yorgan (kg) 525 lira
Battaniye tek kişilik (kg) 310 lira