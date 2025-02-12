Kayseri'de halı yıkama ücretleri zamlandı

Kayseri'de tekstil ürünleri halı, kilim, halıfleks, koltuk, perde, yorgan ve battaniye metrekare yıkama fiyatları güncellendi. Geçim endeksleri ve girdi fiyatları dikkate alınarak belirlenen fiyatlar kapsamında makine halısı metrekare yıkama fiyatı 72 lira, makine yün halısı metrekare yıkama fiyatı ise 83 lira oldu.

Kayseri'de halı yıkama ücretleri zamlandı

Kayseri Halıcılar Esnaf Odası tarafından güncellenen tekstil ürünleri ve halı yıkama fiyat tarifesi Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nce (KESOB) kabul edildi. Geçim endeksleri ve girdi fiyatları dikkate alınarak belirlenen fiyatlar kapsamında makine halısı metrekare yıkama fiyatı 72 lira, makine yün halısı metrekare yıkama fiyatı ise 83 lira oldu. Bu kapsamda  Makine Halısı (m²) 58 liradan 72 liraya, Makine Yün halısı (m²) 67 liradan 83 liraya, İpek Akrilik halı (m²) 84 liradan 105 liraya, Halifleks (m²) 67 liradan 83 liraya yükseldi.

HALI YIKAMA FİYATLARI

Kayseri Halıcılar Esnaf Odası tarafından açıklanan fiyat listesine göre;

Makine Halısı (m²) 72 lira

Makine Yün halısı (m²) 83 lira

İpek Akrilik halı (m²) 105 lira

Halifleks (m²) 83 lira

Deri halı (m²) 105 lira

El dokuma kilim (m²) 93 lira

Isparta halısı  (m²) 105 lira

Yahyalı halısı (m²) 105 lira

Bünyan halısı (m²) 157 lira

Tek kişilik yün yorgan (kg) 420 lira

Çift kişilik yün yorgan (kg) 525 lira

Battaniye tek kişilik (kg) 310 lira

Haber Merkezi

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