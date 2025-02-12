Başkan Senem, 'Ayda 7060 metre yüksekliğinde bir Erciyes dağı var'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, yapılan yeni araştırmalar sonucu, Ay'da Erciyes Dağının Roma dönemindeki Latince ismi olan Argaeus adında bir Erciyes Dağı'nın bulunduğu bilgisini verdi. Senem, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan, “Erciyes ilgili çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında da enteresan bir bilgiye ulaştık bize bu ulaştığımız bilgide ivme veren şey 1774 yılında bulduğumuz bir gravür. Biz görsellerde internette arattığınız zaman bambaşka bir bilgiye ulaştık o da şu; uluslararası astronomi birliği 1935 yılında 7 bin 60 metre yüksekliğinde ayda bulunan bir dağa Erciyes'in adını vermişler. Bu bilgi şehir olarak ya da ülke olarak çok fazla bildiğimiz bir bilgi değil. Bu bilgiyi daha önce bilmeme sebebimiz de adını Erciyes'in günümüz Türkçesiyle kullanılan ismi ile vermemişler Roma dönemindeki Latince ismi olan Argaeus ismiyle kullandıkları için maalesef ilişkilendirememiş ama şu anda ayda 7 bin 60 metre yüksekliğinde bir Erciyes dağımız var” ifadelerinde bulundu.