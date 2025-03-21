Kayseri'de hırsızlık suçlarından aranan 7 şüpheli yakalandı
Kayseri'de, hırsızlık suçlarından aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Toplamda 7 şahıs, saklandıkları adreslerde yakalanırken, 6 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık suçlarından aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonda 7 şahıs, saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında ele geçirilen, değeri 2 milyon TL olan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.