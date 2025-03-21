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Kayseri'de hırsızlık suçlarından aranan 7 şüpheli yakalandı

Kayseri'de, hırsızlık suçlarından aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Toplamda 7 şahıs, saklandıkları adreslerde yakalanırken, 6 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de hırsızlık suçlarından aranan 7 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık suçlarından aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonda 7 şahıs, saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında ele geçirilen, değeri 2 milyon TL olan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Haber Merkezi

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