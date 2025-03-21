Hulusi Akar'dan Birlik ve Güvenlik Vurgusu: 'Söz Dinleyen Değil, Sözü Dinlenen Türkiye'

Akar, temel eğitimin amacının ailesine, toprağına ve vatanına sahip çıkacak nesiller yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Akar, ülkenin savunması ve güvenliği için birlik ve beraberliğin hayati önem taşıdığını belirterek, "Bir ve beraber olmak zorundayız," dedi. Topkapı Sarayı’nın kapısındaki "Ya Valiyete Külli Mazlum!" (Tüm mazlumların sığınağı) yazısından ilham aldıklarını ifade eden Akar, Türkiye’nin etki ve ilgi alanlarını bu anlayışla oluşturduğunu söyledi.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Terörle mücadeleye ilişkin net mesajlar veren Akar, "Terörsüz Türkiye için yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Silah bırakmazlarsa, Mehmetçik gömmeye devam edecek," ifadelerini kullandı. Akar, terör elebaşına yönelik herhangi bir af söz konusu olmadığını ve devlet iradesine uyulması gerektiğini vurguladı.