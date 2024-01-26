Kayseri'de İl Av Komisyonu Üye Seçim Toplantısı yapıldı
Kayseri'de Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü koordinesinde İl Av Komisyonu üye seçimi yapıldı.
Kayseri’de Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü koordinesinde İl Av Komisyonu üye seçimi yapıldı.
İl Av Komisyonuna üye seçimi yapmak için Kayseri Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü koordinesinde Kayseri Avcı Dernek Başkanları’nın da katılımıyla toplantı düzenlendi.
Şube Müdürü Mehmet Özer’in başkanlığında gerçekleşen toplantının ana gündemini oluşturan İl Av Komisyonuna 3 Asıl Üyenin Seçimi ile ilgili konular görüşülerek karara bağlandı.
İHA
Bakmadan Geçme
Apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı
Argıncık'ta yanan evde 1 kişi öldü
Sarız kaymakamı Kerem Albayrak oldu
Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç’tan hakem hatalarına isyan
Vatandaş, araç ve ikinci el konutlarıyla daire takası yapmaya çalışıyor
Acil iniş yapan eğitim uçağının iniş görüntüleri ortaya çıktı