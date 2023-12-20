Kayseri'de iş yeri deposunda yangın

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi 6016. Sokak üzerinde bulunan bağ ve bahçe makineleri satan bir iş yerinin üst katında bulunan deposunda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri yangının meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.