Kayseri'de kaç kütüphane var?

Kayseri’de öğrenciler zamanını verimli kullanmak için kütüphane arayışına girdi. İlkokuldan Üniversite’ye kadar birçok kişinin araştırdığı kütüphaneler ise merkezde halkın kullanıma açık durumda. Kayseri’ye ise bu yıl gelecek öğrenciler de kütüphane arayışına girmişken şehir merkezinde yaklaşık 30 kütüphane bulunuyor.

Bu kütüphanelerden bazıları ise şu şekilde;

Şehir Kütüphanesi, Merkez Halk Kütüphanesi, Gevher Nesibe Kütüphanesi, Sezai Karakoç Kütüphanesi, Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi, Mevlana Kütüphanesi, Erkilet Kütüphanesi, Halit Özkaya Kütüphanesi, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi, Necmettin Feyzioğlu Halk Kütüphanesi, Kayseri 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi, Raşit Efendi Yazma Eser Kütüphanesi, Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane, Erciyes Üniversitesi Kadir Has Merkez Kütüphanesi, Meryem Ana Kilisesi Araştırma Kütüphanesi, Mehmet Karamercan Semt Kütüphanesi, Mimar Sinan Halk Kütüphanesi, Abdülhamid Han Semt Kütüphanesi, Tıp Fakültesi Kütüphanesi, Hafize-Ahmet Güldal Semt Kütüphanesi, Kayseri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi, Muhsin İlyas subaşı Kütüphanesi, Fatma Kemal Timuçin Halk Kütüphanesi.