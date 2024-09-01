Gesi'de 400 çocuk için yardım ve eğlence dolu etkinlik

Kayseri’de İyilik Abisi, Selçuk Amca, Kayseri Berber, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Derneği, Kardelen ve Paşa Tur işbirliğiyle; yetim, şehit ve gazi çocukları için Gesi Güzelköy’de etkinlik düzenlendi. Etkinlikte müzikler eşliğinde çeşitli oyunlar oynandı, yemek ikramı yapıldı, berber ve kuaförler tarafından çocuklara yönelik ücretsiz saç bakım hizmeti verildi ve yeni eğitim öğretim dönemi öncesi etkinliğe katılan bütün çocukların ihtiyaçları karşılandı.

Etkinlikte konuşan İyilik Abisi Derneği Başkanı Yaşar Sanal, “Tek amacımız çocuklarımızı güldürebilmektir. Katılan ve destek veren bütün hayırseverlerimize de teşekkür ediyoruz, okul öncesi çocuklarımızın ihtiyaçları için gereken yardımlar yapıldı, servis işletmecileri abilerimiz etkinlik alanına getirilmeleri konusunda problemimizi çözdüler. Etkinliğimiz 120 çocuğu kapsıyordu fakat 400’e yakın katılım olmasıyla planlarımız tekrardan şekillendi ve harika bir etkinlik ortaya çıktı” dedi.

Kayseri Berber, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Derneği Başkanı Murat Duman ise birçok meslektaşının da çocuklar ile bir araya geldiğini ifade ederek “Çocuklarımızın hayatlarına dokunabilmek bizleri çok mutlu ediyor, katılan herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu. Diğer dernek ve kurum temsilcileri de organizasyonda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.