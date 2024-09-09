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  • Kayseri'de kaçakçılara göz açtırılmıyor: 8 gözaltı

Kayseri'de kaçakçılara göz açtırılmıyor: 8 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de kaçakçılara göz açtırılmıyor: 8 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-8 Eylül tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar yürütüldü. Çalışmalarda; 80 kilo kaçak tütün, 120 bin 980 adet makaron, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 18 adet fişeği ele geçirilirken, aranan şahıslar kapsamında 12, 8 olay kapsamında da 8 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar; adli makamlara sevk edildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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