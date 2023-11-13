Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadın, başı ezilerek öldürüldü.

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  • 13.11.2023 22:20
  • Güncelleme: 13.11.2023 22:30
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kadın, başı ezilerek öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Güney Mahallesi Şükrü Özkul Caddesi’nde müstakil bir evde meydana gelen olayda, hayvan otlattıktan sonra eve dönen Seyit Ahmet Soykuk, eşi Hasibe Soykuk’u (51) yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Hasibe Soykuk’un kafasının sert bir cisimle vurularak ezildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Soykuk’un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen kadının yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Jandarma ekipleri şüpheli şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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İHA

Kayseri Gündem
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