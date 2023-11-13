AK Parti'de aday adaylık süreci 22 Kasıma ertelendi
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Teşkilatı, yerel seçimlere dair aday adaylık başvurularını 22 Kasıma erteledi ve temayül yoklamasının 26 Kasımda yapılmasına karar verdi.
- 13.11.2023 21:20
- Güncelleme: 13.11.2023 21:20
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yerel seçimlere dair aday adaylık başvuruları 22 Kasıma ertelendi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İl Başkanları tarafından verildi. Parti teşkilatının temayül yoklaması ise 26 Kasımda yapılmasına karar verildi.
Duyuruyu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından paylaştı.
1ha
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