Kayseri'de kapanan 122 yol ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; kırsal ve şehir merkezindeki karla mücadele çalışmaları kapsamında teyakkuzda beklerken, yüksek kesimlere yağan kar sonrası 122 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, karla mücadelede hem kırsal hem de merkezde olmak üzere toplam 340 personel, 130 araç ile teyakkuzda hazır bekliyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 140 personel ve 50 araçla 7 bin 784 kilometrelik yol ağında, gece gündüz demeden karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kar yağışı nedeni ile kapanan yollarda ekipler yol açma çalışmalarına devam ederken, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeni ile Bünyan ilçesinde 12 mahalle yolu, Develi’de 3, Özvatan’da 3, Pınarbaşı’da 45, Sarıoğlan’da 5, Sarız’da 20, Tomarza’da 25 ve Yahyalı ilçesinde 9 olmak üzere 976 kilometrelik yol ağında toplam 122 mahalle yolu ulaşıma açılmış oldu. Tipi ve kar yağışı nedeni ile tekrar kapanan yollarda yol açma çalışmaları devam ederken, ekipler, kar yağışı sonrası yol açma çalışmalarının ardından temizlik ve genişletme işlemlerini de aralıksız sürdürüyor. Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de, 200 personel ve 80 araçla karla mücadele için hazır kıta bekliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın güvenliğini ön planda tutarak, karla mücadelede etkili ve yoğun bir mesai harcıyor.