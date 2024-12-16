'Altın güvenli bir liman olduğunu bizlere gösterdi'

Kazancılar Çarşısı’nda altın ve döviz piyasalarını değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, altının haftaya pozitif bir başlangıç yaptığını belirtti. Sarraf Gülderdi, “Altın hafta başı itibariyle pozitif bir başlangıç yaptı. Şu anda has altın 3 bin 30 lira, 22 ayar altın 2 bin 940 lira, çeyrek altın ise şu anda 5 bin 40 liradan işlem görmekte. Altının onsu da 2 bin 645 dolardan işlem görmekte. Özellikle şu anda da dolarda yukarı yönlü hareketlerin olduğunu biliyoruz. Şu anda 35'ten dolar işlem görürken 36.75'ten de Euro işlem görmekte. Yılbaşı itibariyle Euro’nun artış oranı %13 doların artış oranı %16 altının artış oranı da %55 olarak şu anda görülmektedir. Altının artışının en büyük nedeni de bildiğiniz üzere ONS fiyatı. ONS fiyatı %32'lik bir artışla 2000 dolardan 2 bin 640 dolara kadar yükseldi. Altın bildiğiniz üzere hem dolar hem de ONS bazlı yükselmektedir. Bununla birlikte yeni rekoru kırdı. Şu anda da aşağı yönlü bir hareket gözlendi ama tekrardan gördüğü yeri unutmayacaktır. Bu oranlar bize altının her zaman güvenilir bir liman olduğunu, dolara göre, Euroy'a göre en mantıklı yatırım aracı olduğunu bize çok net bir şekilde göstermektedir. Yılbaşı itibariyle de doların da yukarı yönüne hareket etmesiyle hem altının kendi rekorunu kıracağını hem de bu oranın daha da çok yükseleceğini yatırım tavsiyesi olmadan tahmin ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Kazancılar Çarşısı'nda güncel altın ve döviz fiyatları ise şu şekilde:

Has altın: 3.030 TL

Çeyrek altın: 5.040 TL

22 ayar altın: 2.940 TL

Dolar: 35 TL

Euro: 36,75 TL

ONS: 2.640 Dolar