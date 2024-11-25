Kayseri'de kar tatili 1 gün uzatıldı

Kayseri’de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime verilen 1 günlük ara uzatılarak, okullar yarın da tatil edildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda, ilimiz merkezi ve tüm ilçeler dahil olmak üzere 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime (özel eğitim kurumları ve kurslar da dahil) 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli personellerden engelli ve hamile olanlar idari izinli sayılacaktır" denildi.