Kayseri'de kar yağışı nedeniyle trafiğe kapalı yol yok
Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksama meydana gelmemesi adına yollarda çalışmalar gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ise yol durumu hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda Kayseri-Gürün Karayolu ve Kayseri-Göksun Karayolunun çekici/kamyon trafiğine geçici olarak kapalı olduğu bildirildi.
Kayseri’de yoğun kar yağışı etkisini gösterirken merkezde de kar yağışı hakim oldu. Kar sebebiyle ise ulaşımda aksamalar olmaması adına ekipler tarafından kontroller yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise 06.02.2025 08:30 saati itibarı ile yol durumları hakkında bilgilendirme yaptı.
Kayseri/Nevşehir Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zeminde etkili, yol trafiğe açık.
Kayseri/Ankara Karayolu: Hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık
Kayseri/Sivas Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zeminde etkili, yol trafiğe açık.
Kayseri/Malatya Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zeminde etkili, yol trafiğe açık.
Kayseri/Yozgat Karayolu: Hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Niğde Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Gürün Karayolu: Hava kapalı, kar yağışlı, çekici/kamyon araç trafiğine kapalı.
Kayseri/Göksun Karayolu: Hava kapalı, kar yağışlı, çekici/kamyon araç trafiğine kapalı.