Kayseri'de kar yağışı nedeniyle trafiğe kapalı yollar bildirildi
Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle dün gece saatlerinde ulaşımda aksama meydana gelmemesi adına yollarda çalışmalar gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ise yol durumu hakkında bilgilendirme yapıldı bu kapsamda Kayseri-Gürün Karayolu ve Kayseri-Göksun Karayolunun trafiğe geçici olarak kapalı olduğu bildirildi.
Kayseri’de dün gece saatlerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterirken merkezde de kar yağışı hakim oldu. Gece saatlerinde yağan kar sebebiyle ise ulaşımda aksamalar olmaması adına ekipler tarafından kontroller yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise 05.02.2025 21.00 saati itibarı ile yol durumları hakkında bilgilendirme yaptı.
Kayseri/Nevşehir Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Ankara Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık
Kayseri/Sivas Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Malatya Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Yozgat Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Niğde Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
Kayseri/Gürün Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, çekici/kamyon araç trafiğine kapalı.
Kayseri/Göksun Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, çekici/kamyon araç trafiğine kapalı.