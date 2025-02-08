Kayseri'de kar yağışının ardından eşsiz manzaralar ve kardan Mimar Sinan heykeli

Hunat Medresesi'nde ise, medrese sanatçılarından Ali Akargöl'ün kardan yaptığı dev Mimar Sinan heykeli büyük ilgi görüyor.

Sanatın Karla Buluşması

Hunat Medresesi içinde yapılan kardan Mimar Sinan heykeli, Ali Akargöl'ün yeteneklerini sergileyen bir sanat eseri olarak dikkat çekiyor. Heykel, görenleri hayrete düşürerek büyük beğeni topluyor.

Kayseri'de Kar Manzaraları

Kayseri'de yağan yoğun karın ardından ortaya çıkan manzaralar, şehirde adeta bir kış masalı yaratıyor. Karın oluşturduğu beyaz örtü, Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle birleşerek büyüleyici görüntüler sunuyor.

Kayseri'deki bu kar manzaraları ve sanat eserleri, kış mevsiminin güzelliklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.