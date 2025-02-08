Milletvekili Hulusi Akar'dan, Kayserispor'a moral ve motivasyon ziyareti

Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy eşlik etti. Ziyaret sırasında Akar, futbolculara moral vererek, "Biz size inanıyor ve güveniyoruz. Siz profesyonel insanlarsınız. Yarınki maçın öneminin farkında olduğunuzu biliyorum. Bizler için, şehrimiz için, yarın elinizden geleni yapacağınızı biliyorum" dedi.

Akar, Kayserispor taraftarının da yarın üzerine düşeni yapacağını vurguladı ve şehrin tüm dinamiklerinin el ele vermesi durumunda Kayserispor'un hak ettiği yerlere geleceğini kaydetti.

Bu ziyaret, futbolculara büyük bir moral verdi ve maçtan önceki heyecanı artırdı.

