Kayseri'de karın kapattığı yollar açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, karla mücadelede hem kırsal hem de merkezde olmak üzere toplam 340 personel, 130 araç ile teyakkuzda hazır bekliyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 200 personel ve 80 araçla karla mücadele için gece gündüz demeden hazır kıta bekliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak, bu gece itibarıyla yoğun bir şekilde yağması beklenen kar yağışı için tüm ekiplerimizle sahadayız ve hazırız” dedi.

Tüm ekiplerin teyakkuz halinde görev başında olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Ulaşımın aksamaması ve vatandaşlarımızın işlerine sorunsuz bir şekilde devam etmesi için 7/24 görev başındayız” diye konuştu.

Öte yandan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 140 personel ve 50 araçla 7 bin 784 kilometrelik yol ağında, gece gündüz demeden karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

142 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Kar yağışı nedeni ile kapanan yollarda ekipler yol açma çalışmalarına devam ederken, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeni ile Akkışla ilçesinde 2 mahalle yolu, Bünyan’da 10 mahalle yolu, Develi’de 10, Özvatan’da 1, Pınarbaşı’da 58, Sarıoğlan’da 4, Sarız’da 20, Talas’ta 8, Tomarza’da 16, Yahyalı’da 10 ve Yeşilhisar ilçesinde 3 olmak üzere 1136 kilometrelik yol ağında toplam 142 mahalle yolu ulaşıma açılmış oldu.

Kar yağışı nedeni ile kapanan yol bulunmazken, ekipler, kar yağışı sonrası yol açma çalışmalarının ardından temizlik ve genişletme işlemlerini de aralıksız sürdürüyor.

Ayrıca, hazır kıta bekleyen Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de merkezde ana arterlerdeki kaldırımlar, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın güvenliğini ön planda tutarak, karla mücadelede etkili ve yoğun bir mesai harcıyor.