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Duvar ve panolara gamalı haç çizen 2 kişiye cezai işlem uygulandı

Talas'ta kamuya açık muhtelif yerlerde çeşitli duvar yazıları yazarak çevre ve görüntü kirliliğine neden oldukları belirlenen şahıslara 23 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

Duvar ve panolara gamalı haç çizen 2 kişiye cezai işlem uygulandı

Kamuya ait alanlardan parklarda ve muhtelif yerlerde bulunan elektrik panosu, trafo duvarı ve inşaat çevre koruma çitlerine sprey boyayla çevre ve görüntü kirliliğine yol açtığı tespit edilen A.K. ve H.Y.T.’ye işlem uygulandı.

Zabıta ekiplerince tespiti yapılan her iki şahsa yaptıkları zarar karşılığında 23 bin 150 TL idari para cezası yazıldı.

Haber Merkezi

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