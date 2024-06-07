Kayseri'de kısa süren yağmur yağışı etkili oldu
Kayseri'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkili oldu.
Kayseri’de öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkili oldu.
Kayseri’nin bazı bölgelerinde öğleden sonra başlayan yağmur yağışı etkili oldu. Yağış, kısa sürmesine rağmen cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini bina altlarına ve kapalı alanlara atarak korumaya çalıştı. Araç sürücüleri ise su birikintilerinden geçerken zor anlar yaşadı.
Şehirde etkili olan yağış yaklaşık 15 dakika sürdü.