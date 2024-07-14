Kayseri'de KPSS heyecanı

Kayseri'de binlerce lisans mezunu ve son sınıf öğrencilerinin kamuda iş bulmak hedefiyle girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başladı.

Kayseri'de KPSS heyecanı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de binlerce lisans mezunu ve son sınıf öğrencilerinin kamuda iş bulmak hedefiyle girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS, 10.15 itibariyle başladı. Sınava girecekleri okullara erkenden gelen adaylar, gerekli kontrollerin ardından salonlara alındı. Adayların aileleri ise okul dışında çocuklarını heyecanlı bir şekilde bekleyerek dua etti.

Saat 10.15’te başlayan sınav, saat 12.25’te sona erecek.

Kayseri'de KPSS heyecanı
Kayseri'de KPSS heyecanı
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