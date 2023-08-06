Kayseri'de KPSS heyecanı

Kayseri’de binlerce lisans mezunu ve son sınıf öğrencilerinin kamuda iş bulmak hedefiyle girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 10.15 itibariyle başladı. Sınava girecekleri okullara erkenden gelen adaylar, gerekli kontrollerin ardından salonlara alındı. Adayların aileleri ise okul dışında çocuklarını heyecanlı bir şekilde bekleyerek dua etti.

Saat 10.15’te başlayan sınav, saat 12.45’te sona erecek. Öğleden sonra 14.45’te başlayacak olan ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 16.45’te sonra erecek.