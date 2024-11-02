  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de lösemili çocuklar hem eğlendi hem moral buldu

Kayseri'de lösemili çocuklar hem eğlendi hem moral buldu

Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, lösemili çocuklar hem eğlendi hem moral buldu.

Kayseri'de lösemili çocuklar hem eğlendi hem moral buldu
Kayseri GündemEditör

Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, lösemili çocuklar hem eğlendi hem moral buldu.

Melikgazi ilçesinde bulunan Alpaslan Parkı’nda düzenlenen etkinlikte, otobüsle alana getirilen lösemili çocuklar, gönüllüler ve bando takımı ile karşılandı. Bando eşliğinde çalınan şarkılarla oynayan çocuklara daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından kurulan gösteri platformunda eğitmenler tarafından eğlence gösterileri yapıldı. Yapılan gösterinin ardından çocuklar parka kurulan oyun alanında oyunlar oynadılar.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Ak Parti'de Kayseri İl Başkanı Kim Olacak?
Ak Parti’de Kayseri İl Başkanı Kim Olacak?
Bakan Yardımcısı Çam, Turizm Fakültesi'nin açılış dersini verdi
Bakan Yardımcısı Çam, Turizm Fakültesi’nin açılış dersini verdi
Boydak Ailesinin Banka hisseleri devlet hazinesine aktarıldı
Boydak Ailesinin Banka hisseleri devlet hazinesine aktarıldı
9. kattan düşen lise öğrencisi İpek, hayatını kaybetti
9. kattan düşen lise öğrencisi İpek, hayatını kaybetti
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: 'Tek kurtuluş adalete teslim olmak, yoksa Mehmetçik gömmeye devam edecek'
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: 'Tek kurtuluş adalete teslim olmak, yoksa Mehmetçik gömmeye devam edecek'
Bakan Yardımcısı Çam: 'Gençler zorlu bir dönemin oyuncuları ama büyük fırsatlarla karşı karşıyalar'
Bakan Yardımcısı Çam: 'Gençler zorlu bir dönemin oyuncuları ama büyük fırsatlarla karşı karşıyalar'