Kayseri'de meyve ağaçları çiçek açtı

Mart ayında havaların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle meyve ağaçları çiçek açtı.

Kayseri'de meyve ağaçları çiçek açtı

Şubat ayını yoğun kar yağışı ve soğuk geçiren Kayseri’de Mart ayının ilk gününden itibaren havalar ısınmaya başladı. Havanın mevsim normallerinden fazla olması nedeniyle bazı yerlerde meyve ağaçları çiçek açtı. Bugün ve yarın 24-25 dereceye kadar çıkması beklenen hava sıcaklığının önümüzdeki hafta içi 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.  Meyve ağaçlarının erken çiçek açması Niğde'de don riskini artırıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de meyve ağaçları çiçek açtı
Kayseri’de meyve ağaçları çiçek açtı
Kayserispor risk hattında kaldı
Kayserispor risk hattında kaldı
KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi'nin Acı Günü
KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi’nin Acı Günü
Vekil Özsoy'dan Seracılık Organize sanayi bölgesi müjdesi
Vekil Özsoy’dan Seracılık Organize sanayi bölgesi müjdesi
Gubaroğlu Mescidi'ne neden 'Yumurtalı Mescid' deniliyor?
Gubaroğlu Mescidi'ne neden 'Yumurtalı Mescid' deniliyor?
Kayseri'de Karbonmonoksit Faciası: Anne ve İki Çocuğu Hayatını Kaybetti
Kayseri'de Karbonmonoksit Faciası: Anne ve İki Çocuğu Hayatını Kaybetti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!