Kayseri'de meyve ağaçları çiçek açtı
Mart ayında havaların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle meyve ağaçları çiçek açtı.
Şubat ayını yoğun kar yağışı ve soğuk geçiren Kayseri’de Mart ayının ilk gününden itibaren havalar ısınmaya başladı. Havanın mevsim normallerinden fazla olması nedeniyle bazı yerlerde meyve ağaçları çiçek açtı. Bugün ve yarın 24-25 dereceye kadar çıkması beklenen hava sıcaklığının önümüzdeki hafta içi 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Meyve ağaçlarının erken çiçek açması Niğde'de don riskini artırıyor.