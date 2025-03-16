Kayserispor risk hattında kaldı
Kayserispor, dün Gaziantep FK'ya 1-0'lık skor mağlup olduğu maç sonrası düşme potasında kaldı.
Süper Lig’de aldığı sonuçlar ile puan cetvelinde alt sıralarda yer alan Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic’in gelmesiyle ivme yakaladı. Düşme potasından çıkma mücadelesi veren sarı kırmızılılar dün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Maçta daha baskılı olan Kayseri ekibi müsabakayı 1-0’lık skorla kaybetti. Puan cetvelinde 27 puanda kalan Kayserispor küme düşme potasında kaldı. Milli maçlar nedeniyle gelecek hafta maç oynanmayacak. Kayserispor 28 Mart’ta Hatayspor’u konuk edecek.