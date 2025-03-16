Kayserispor risk hattında kaldı

Kayserispor, dün Gaziantep FK'ya 1-0'lık skor mağlup olduğu maç sonrası düşme potasında kaldı.

Kayserispor risk hattında kaldı

Süper Lig’de aldığı sonuçlar ile puan cetvelinde alt sıralarda yer alan Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic’in gelmesiyle ivme yakaladı. Düşme potasından çıkma mücadelesi veren sarı kırmızılılar dün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Maçta daha baskılı olan Kayseri ekibi müsabakayı 1-0’lık skorla kaybetti. Puan cetvelinde 27 puanda kalan Kayserispor küme düşme potasında kaldı. Milli maçlar nedeniyle gelecek hafta maç oynanmayacak. Kayserispor 28 Mart’ta Hatayspor’u konuk edecek.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan Görevine Devam Ediyor: Sağlıkta Yeni Hedefler Yolda
Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan Görevine Devam Ediyor: Sağlıkta Yeni Hedefler Yolda
Hulusi Akar'dan Terörle Mücadelede Net Mesaj:'Silahları bırakın, örgütü feshedin'
Hulusi Akar’dan Terörle Mücadelede Net Mesaj:'Silahları bırakın, örgütü feshedin'
Tüketici hakları yeterince biliniyor mu?
Tüketici hakları yeterince biliniyor mu?
'Masa tarifesi veya saatlik ücret uygulaması, tüketicilerin bilgisi olmadan geçerli değildir'
"Masa tarifesi veya saatlik ücret uygulaması, tüketicilerin bilgisi olmadan geçerli değildir"
Kar Motosikleti Şampiyonasının ilk günü tamamlandı
Kar Motosikleti Şampiyonasının ilk günü tamamlandı
Hulusi Akar'dan Almanya'da Ziyaret Turu: Köln'de İslam Toplumu Temsilcileriyle Buluştu
Hulusi Akar’dan Almanya’da Ziyaret Turu: Köln’de İslam Toplumu Temsilcileriyle Buluştu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!