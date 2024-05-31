Kayseri'de müstakil evde yangın: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangına müdahale eden 1 kişi yaralandı.

Kayseri'de müstakil evde yangın: 1 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangına müdahale eden 1 kişi yaralandı.

Cengiz Topel Mahallesi 173. Sokak üzerinde bulunan müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürülürken, yangına müdahale ederken elinden yaralanan 1 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de müstakil evde yangın: 1 yaralı
Kayseri'de müstakil evde yangın: 1 yaralı
Kayseri'de müstakil evde yangın: 1 yaralı
Kayseri'de müstakil evde yangın: 1 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

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