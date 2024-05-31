MHP'den Pınarbaşı'nda çalınan şarkı polemiğine cevap

MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin’in sabah yapmış olduğu açıklamalara ilişkin “Başkan Büyükkılıç’a Pınarbaşı’na kaç kez geldiğini soran sayın Keskin, Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar’ın yolunu dahi bilmedikleri Pınarbaşı’na neden geldiklerini yanıtlayarak merakını giderebilir. Sayın Büyükkılıç, Cumhur İttifakı desteğiyle seçilen belediye başkanı olarak, Cumhur İttifakı Pınarbaşı adayımız Uzunluoğlu’na destek vermektedir. Sayın Keskin’in kasıtlı çalınmadı dediği şarkıyı da geceden sabaha kadar çaldılar. Bu utanç da bu zihniyete yeter, 2 Haziran Pınarbaşılı hemşehrilerimiz Uzunluoğlu başkanımızı inşallah yeniden başkan seçeceklerdir” şeklinde yanıt verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Seyit Demirezen, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Feyzullah Keskin’in CHP İl Başkanlığı’nda Pınarbaşı seçimlerine ilişkin düzenlenen basın toplantısındaki açıklamalarına ilişkin yanıt verdi.

Feyzullah Keskin’in Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın Pınarbaşı’na yapmış olduğu ziyaretler hususunda yaptığı eleştirilere karşılık Başkan Demirezen, “Başkan Büyükkılıç’a Pınarbaşı’na kaç kez geldiğini soran sayın Keskin, Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar’ın yolunu dahi bilmedikleri Pınarbaşı’na neden geldiklerini yanıtlayarak merakını giderebilir. Büyükşehir Belediyemiz, son 5 yıl içerisinde Pınarbaşı’na 500 milyon lira yatırım yapmıştır, isteyenler bu detayları Başkan Büyükkılıç’ın sosyal medya hesabından öğrenebilir. Sayın Büyükkılıç, Cumhur İttifakı desteğiyle seçilen belediye başkanı olarak, Cumhur İttifakı Pınarbaşı adayımız Uzunluoğlu’na destek vermektedir. Peki Bandırma Belediye Başkanının 870 kilometre uzaklıktaki Pınarbaşı’nda ne işi var sayın Keskin?” şeklinde yanıt verdi.

‘KASITLI ÇALINMADI DENİLEN ŞARKI SABAHA KADAR ÇALINDI’

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası CHP Pınarbaşı İlçe Başkanlığı önünde açılan müzik sonrası tepki toplanmasına ilişkin Başkan Keskin “Bir insanın fiziki özelliğinden ötürü alay edilmesini bırakın, konuşulmasını dahi utanç sayarız. Kimsenin böyle bir hakkı yoktur ve olamaz, o esnada kesinlikle kasıtlı yapılan bir durum olmamakla birlikte sırasıyla çalan parçaların denk gelmesidir. Milliyetçi Hareket Partili milletvekilimiz de arayıp ifade ettiklerinde ilçe başkanlığımız ile görüşüp kaldırdık. Ancak şöyle bir durum var ki bir insanın eksikliğini yine kendileri kullanarak siyasi malzeme yaptılar. Kendi yaptıklarını başka bir parti yapıyormuş gibi ortaya atan bir güruhla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi, öyle bir terbiyesizliği, ahlaksızlığı asla yapamaz” şeklinde konuşmuştu. Başkan Demirezen, konuya ilişkin “Sayın Keskin’in kasıtlı olmadığını iddia ettiği şarkıyı geceden sabaha çaldılar. Video kayıtları mevcuttur, bu utanç da bu zihniyete yeter. Bu hassasiyetleri iki ay sonra mı akıllarına geldi? Bugüne dek bu hasletleriniz neredeydi? Sayın Keskin’in seçime iki gün kala son gayretlerini anlıyoruz fakat çabaları beyhudedir. Allah’ın izniyle 2 Haziranda aziz Pınarbaşılı hemşerilerimiz Menduh Uzunluoğlu başkanımızı tekrar belediye başkanı seçecektir” ifadelerini kullandı.