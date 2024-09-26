Kayseri'de müstakil evde yangın

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan yangında müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'de müstakil evde yangın
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çıkan yangında müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sakarya Mahallesi Divan Sokak’ta bulunan müstakil bir evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kısa sürede çatıya da sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evde büyük çaplı hasar oluşurken, evde oturan yaşlı çiftin yangın sırasında evde olmaması muhtemel bir faciayı engelledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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