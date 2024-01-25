Kayseri'de 'NARKOGÜÇ-46' operasyonunda 36 sokak satıcısı yakalandı

Polis ekipleri ve Jandarma ekipleri tarafından 41 İlde düzenlenen 'NARKOGÜÇ-46' Operasyonlarında 221 kilogram uyuşturucu madde ve 2 Milyon 153 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 201 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Kayseri'de ise 36 sokak satıcısı yakalandı.

Kayseri'de 'NARKOGÜÇ-46' operasyonunda 36 sokak satıcısı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca 348 ekip, bin 136 personel,1 hava aracı ve 18 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla uyuşturucu madde imalatçılarına ve uyuşturucu satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 İlde düzenlenen ‘NARKOGÜÇ-46’ Operasyonlarında; 221 kilogram uyuşturucu madde ve 2 Milyon 153 Bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 201 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

‘NARKOGÜÇ-46’ Operasyonları; Kayseri, Gaziantep, Konya, Ankara, Osmaniye, İzmir, Antalya, Kocaeli, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Bilecik, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Muğla, Adıyaman, Balıkesir, Isparta, Kahramanmaraş, Denizli, Erzincan, Samsun, Niğde, Bolu, Diyarbakır, Hatay, Kastamonu, Kütahya, Malatya, Kırıkkale, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Elazığ, Manisa, Van, Bursa ve Ağrı olmak üzere 41 ilde düzenlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda ise;18 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 36 sokak satıcısı yakalandı.

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