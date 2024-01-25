Yasa dışı avlananlar yakalandı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin farklı noktalarda yapmış olduğu koruma kontrol esnasında, yasa dışı av yapan 8 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde ceza yazıldı.

Yasa dışı avlananlar yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin farklı noktalarda yapmış olduğu koruma kontrol esnasında, yasa dışı av yapan 8 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde ceza yazıldı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinin farklı noktalarında av yaptıkları belirlenen şahıslar; av esnasında kullanmış oldukları 1 adet takozu bulunmayan av tüfeği, 2 adet ses cihazı, 2 adet akü ile yakalandı. Ayrıca yasadışı olarak avlanılan 6 adet cansız ördeğe el ekiplerce el konuldu.

8 kişi hakkında Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nce idari yaptırım uygulandı.

Yasa dışı avlananlar yakalandı
Yasa dışı avlananlar yakalandı
Yasa dışı avlananlar yakalandı
Yasa dışı avlananlar yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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