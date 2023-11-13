Kayseri'de NarkoGüç operasyonları: 16 şahıs tutuklandı

Kayseri’de narkotik ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde düzenlenen 26 farklı NarkoGüç operasyonunda yakalanan 66 kişiden 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik NarkoGüç operasyonları düzenledi. 26 farklı operasyonda 66 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.