Kayseri'de Narkotik Operasyonu: 7 Tutuklama!
Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, 1 hafta içinde 45 kişiye yasal işlem uygulanırken, 7 kişi tutuklandı.
Narkotik ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda 16 farklı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda toplam 1 kilo 159,05 gram narkotik madde ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri polisi, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürerek, şehrin güvenliği için önemli adımlar atmaya devam ediyor.