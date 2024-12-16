Kayseri'de Narkotik Operasyonu: 7 Tutuklama!

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, 1 hafta içinde 45 kişiye yasal işlem uygulanırken, 7 kişi tutuklandı.

Kayseri'de Narkotik Operasyonu: 7 Tutuklama!

Narkotik ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda 16 farklı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda toplam 1 kilo 159,05 gram narkotik madde ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri polisi, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürerek, şehrin güvenliği için önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

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