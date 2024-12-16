Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 52 Tarihi Eser Ele Geçirildi
Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, 52 adet tarihi eser ele geçirildi ve çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, son bir hafta boyunca yürüttükleri çalışmalar sonucunda önemli başarılar elde etti. Operasyon kapsamında, 20 adet ruhsatsız tabanca ve 52 adet tarihi eser ele geçirildi. Toplam 3 olayda suç unsurlarıyla birlikte yakalanan 5 şahıs hakkında yasal işlemler yapılarak adli makamlara sevk edildi. Bu şahıslardan 1'i tutuklandı.
Ayrıca, operasyon sırasında çeşitli suçlardan aranan 14 kişi de yakalanarak adli işlemler başlatıldı. Kayseri polisi, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.