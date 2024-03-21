Kayseri'de Nevruz etkinliği

Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi işbirliğinde, Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Uyar, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Fakülte Dekanları ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın konseri saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okuması ile başlayan etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç.Dr. Şükrü Dursun; "Baharın gelişini ve doğanın uyanışını simgeleyen, özü itibariyle de bahar bayramı olan Nevruz, dostluk, umudun, kardeşliğin, dayanışmanın ve barış gibi evrensel değerlerin yoğun olarak yaşandığı, birlik ve dayanışmanın güçlendiği en eski Türk bayramlarındandır. Yeni gün anlamına gelen nevruz, Oniki Hayvanlı Türk Takviminde görüldüğü üzere Türklerde çok eskiden beri bilinmekte ve törenlerle kutlanmaktadır. Nevruz Türklerin Ergenekon’dan çıkış günüdür; İşte bu nedenle bugün Türklerde Nevruz, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilmiş ve günümüze kadar kutlana gelmiştir. Bayramlar, bireyler ve toplulukları yakınlaştırarak bütünleştiren, unutulmaya yüz tutmuş değerleri yeniden gün yüzüne çıkaran ve gelecek kuşaklara aktaran ortak kültür bağlarını oluşturur. Baharın başlangıcı olarak yeniden doğuşu simgeleyen, bolluk ve bereketi müjdeleyen bir bayram, bir şenlik günü olan nevruz, geleceğe dair umut, arzu ve temennileri içinde barındırmaktadır. Yüzyıllardır Orta Asya’dan Balkanlara kadar uzanan coğrafyada kutlanan nevruz, 2009 yılında Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Pakistan, Özbekistan ve Türkiye’nin ortak başvurusu ile UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirasının temsili listesine girmeye hak kazanmıştır. Her sene 21 Mart’ta yakılan Nevruz ateşiyle baharın gelişini bayram coşkusuyla kutladığımız bu anlamlı günde, Nevruz’un güzel günler, mutluluk, bolluk, bereket, yaşama sevinci ve umut getirmesi dileklerimle hepinizin Nevruz Bayramınızı kutluyorum" dedi.

Türk Cumhuriyetlerinden oluşan öğrenciler tarafından bayrak gösterisi ile devam eden Etkinlikte Kocasinan Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan Türk Kahramanları kıyafetlerinden oluşan sunum gerçekleştirildi. Nevruz Ateşi’nin yakıldığı etkinlikte ayrıca protokol üyeleri nevruz ateşinin üzerinden atladı.

Etkinlik, örs üzerinde demir dövülmesi ve boyalı yumurtaların tokuşturulmasının ardından yumurta taşıma, çuval ve halat çekme yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin takdiminin ardından sona erdi.